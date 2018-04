Gəncə çayının sol sahilində salınacaq bulvar kompleksi şəhərin bu hissəsinə xüsusi yaraşıq vərəcək

Gəncə çayının sol sahilində salınacaq yeni bulvar Nizami prospektində Gəncəçay körpüsündən Heydər Əliyev prosketinə qədər olan ərazini əhatə edəcək. Gəncə memarlığına xas olan layihə əsasında salınacaq bulvardakı tikililər şəhərin simasına xususi yaraşıq verəcək. Yeni bulvar kompleksində inşa ediləcək tikililər Gəncənin simasını dəyişərək buranı şəhər sakinlərinin, yerli və xarici turistlərin sevimli istirahət məkanına çevirəcək.

Layihəyə uyğun olaraq, bulvarda “Bayraq muzeyi”, 7 ədəd müxtəlif bloklu 9 mərtəbəli yaşayış binaları, yataqxana inşa ediləcək. Binaların birinci mərtəbəsində iaşə obyektləri, alış-veriş mərkəzləri fəaliyyət göstərəcək. yaşayış binası, tələbələr üçün yataqxana inşa ediləcək. Yeni salınan bulvar layihəsində qapalı və açıq stadionların tikintisi də öz əksini tapıb.

Qeyd edək ki, çayın sol sahilində Uşaq Gənclər İdman Mərkəzi üçün yeni bina, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Məhsəti Gəncəvi Mərkəzi tikilərək istifadəyə verilib. Mərkəzin qarşısında XII əsr Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Məhsəti Gəncəvinin abidəsi ucaldılıb.

Xatırladaq ki, Gəncə çayın sahilində bulvarın salınması işlərinə ilk dəfə 4 il bundan qabaq başlanılıb. Layihəyə uyğun olaraq Gəncə çayının şəhər ərazisindən keçən hissəsində sahilbərkitmə işləri aparılıb, ümumi uzunluğu 2,4 kilometr olan betondan istinad divarı çəkilib və çayın yatağı təmizlənərək məcrası yenidən qurulub. Çayın sağ sahilində 34 hektar ərazidə bulvar salınıb.

Bulvar kompleksində Bayraq meydanı, Mətbuat evi, Uşaq Əyləncə və Ticarət Mərkəzi, “Əli və Nino” kompleksi, Saat qülləsi, kinoteatr, həmçinin müxtəlif restoran və kafelər istifadəyə verilib. Bulvarda fəvvarələr quraşdırılıb, sahil boyunca müxtəlif heykəllər qoyulub, mövsümi və dekorativ ağaclar əkilib. Gəncə çayının sağ və sol hissəsini birləşdirən piyadalar üçün körpü yenidən qurularaq müasir vəziyyətə gətirilib.

Fərruxə Umarova