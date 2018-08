Bu gün Milli Kino Günüdür. Azərbaycan kinosu 120 yaşını qeyd edir.

Səməndər Rzayev “Bəyin oğurlanması” filmində çox düzgün vurğulamışdı əslində: "Bu kino ki var, çox qəliz məsələdir, həm qəlizdir, həm də ki, vacib". Bəli, vacibdir, çünki o müxtəlif həyat hekayələrinin təsvir olunduğu “lent” parçası deyil sadəcə. Kino sənəti tarixin yaşadılması və gələcək nəsillərə çatdırılması baxımından da mühüm rola malikdir. Azərbaycan əsası 1898-ci ildə qoyulan və enişli-yoxuşlu inkişaf yolu keçmiş kinomatoqrafiya tarixi ilə öyünə bilər əslində. Çünki Bu gün Azərbaycan kinosu 120 yaşını qeyd edir.

Azərbaycanda ilk filmlər fotoqraf və nasir Aleksandr Mişon tərəfindən çəkilmiş xronika süjetləri ("Bibiheybətdə neft fontanı yanğını", "Balaxanıda neft fontanı", "Şəhər bağında xalq gəzintisi", "Qafqaz rəqsi" və s.) və bir bədii kinosüjetdən ("İlişdin") ibarət olub.

1915-ci ildə Qafqazda Pirone qardaşlarının açdığı səhmdar cəmiyyətləri (ticarət evləri) tərəfindən Bakı, Tiflis, İrəvan şəhərlərində prokat kontorları yaradılır. 1915-ci ildə adı çəkilən cəmiyyət neft sənayeçilərinin pulu ilə İbrahim bəy Musabəyovun "Neft və milyonlar səltənətində" romanı əsasında eyni adlı ilk Azərbaycan bədii filminin çəkilişinə başlayır. Filmi çəkmək ücün Peterburqdan rejissor Boris Svetlov dəvət olunur. Təbiət mənzərələri Bakıda və ətraf kəndlərdə, pavilyonla bağlı səhnələr isə Tiflisdə çəkilir. Filmdə Lütfəli bəy rolu Hüseyn Ərəblinskiyə həvalı olunur. Bir il sonra isə Bakıda Üzeyir Hacıbəyovun "Arşın mal alan" operettası əsasında ilk Azərbaycan kinokomediyası çəkilir.

1918-ci il. Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini elan edir. 1919-cu ildə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti”nin elan olunmasının ildönümü münasibətilə "Təntənə" adlı tammetrajlı film ekranlarda nümayiş etdirilir. Lakin bu təntənə çox çəkmir…

1923-cü ildə Azərbaycan Foto-Kino İdarəsi (AFKİ) təsis olunur. Azərbaycanda milli rejissor və aktyor kadrları hazırlamaq üçün 1925 ildə Ş.Mahmudbəyovun təşəbbüsü ilə AFKİ-nin nəzdində studiya təşkil edilir. Ötən əsrin 20-ci illərində Azərbaycan kinosunun əsas mövzusunu Xurafat və cəhalətə qarşı mübarizə, inqilab, qadın azadlığı təşkil edir. 30-cu illərin əvvələrində isə mövzusu müasir həyatdan alınmış, məişəti bədii şəkildə təsvir edən, eləcə də tarixi-inqilabi mövzulu filmlər çəkilməyə başlayır.

Danılmaz faktdır ki, Azərbaycan kino tarixinin yüksəlişi SSRİ dövrünə təsadüf edir. Kommunistlər kino sektoruna təbliğat, təşviqat vasitəsi kimi baxırdılar. Məhz bu səbəbdən bu sahəyə qayğı dövlət səviyyəsində idi. Kino sektorunda isə ittifaqın ziyalı, savadlı insanları çalışırdı. Məhz elə bu səbəbdəndir ki, həmin illərdə çəkilən Azərbaycan filmlərinin bir çoxu həm ssenari, həm də rejissor işi baxımından, həqiqətən, sənət əsəri sayılır.

Müstəqillik qazandıqdan sonra bir çox sahə kimi kino sektorunda da durğunluq dövrü yaşandı. Ölkə daxilində yaşanan siyasi, iqtisadi böhranlar və hərbi qarşıdurmalar film sahəsinin diqqətsiz və maddi dəstəksiz qalmasına səbəb oldu. Ara-sıra "Fəryad", "Bəxt üzüyü", "Güllənmə təxirə salınır" kimi bir çox uğurlu filmlər çəkilsə də, bu kino sektorunun düşdüyü vəziyyətdən çıxmasına kifayət etmədi.

Hazırda isə film sahəsində canlanma müşahidə olunur. Azərbaycan kinosu inkişaf mərhələsindədir. Bu irəliləyiş özünü ölkədə il ərzində çəkilən filmlərin sayında, gənclərin kino sənətinə üz tutmasında, kinonun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsində bir daha göstərir. Dövlət Proqramında kinonun bütün sahələrinin inkişafı üçün tədbirlər nəzərdə tutulub. Azərbaycanda il ərzində çəkilən filmlərin sayı təxminən 30 il əvvəlki göstəriciyə çatır. Belə ki, 30 il əvvəl Azərbaycanda 7-8 bədii film çəkilirdisə, hazırda bu rəqəm 5-dən az deyil.

… və bu inkişaf davamlı olmaldır. Çünki kino tarixdir, mədəniyyətdir, cəmiyyətin aynasıdır (güzgüsüdür).

Sonda baxmaqdan doymadığımız Azərbaycan filmlərindən sitatlar gətirək:

-Ay kişi, istəmirsən səni — ucqar bir kənd sakinini, uzaq Liviya səhrasında görsünlər?

-Yox!

-Düz deyirsən, səni elə görməsələr yaxşıdır. (Bəyin oğurlanması)

-Söhbət sosiskadan getmir e, adam gərək “vnimatelni” olsun. (Uşaqlığın son gecəsi)

-Sizdən adam olmayıb, olmayacaq. (Yol əhvalatı)

-İstəyirsən texnikuma girim sənin üçün, istəyirsən bazarı bağlatdırım sənin üçün. (Alma almaya bənzər)

— Gəlin mənim süpürgəmdir, harda qoydum, orda da durmalıdır! (Qaynana)

-İşləri-gücəri qurtarıb, niyə baxacaqlar?

-Niyə baxacaqlar yox, nəyə baxacaqlar? (Bəxtiyar)

Bəs siz, nəyə baxırsız? Ən sevdiyiniz Azərbaycan filmi hansıdır? Sevdiyiniz filmlərdən sitatlar yazın, birlikdə oxuyaq.

Gülnar Fazilqızı