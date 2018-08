Gəncə şəhər ərazisində hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin olunması, yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması məqsədilə reydlərə başlanılıb. Şəhər Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları yollarda piyada zolağından istifadə etməyən, yeraltı və yerüstü keçidlərdən keçməyərək özlərinin və başqalarının həyatını təhlükəyə atan piyadaları məsuliyyətə cəlb ediblər. Qayda pozanlar İnzibati Xətalar məcəlləsini müvafiq maddəsinə uyğun olaraq cərimələniblər.

Gəncə Şəhər DYP Şöbəsinin təbliğat və təşviqat üzrə inspektoru Vasif Rüstəmovun sözlərinə görə, son vaxtlar Gəncə şəhər inzibati ərazisində avtonəqliyyat vasitələti ilə piyadaların vurulması halları artıb. Bunula bağlı Gəncə Şəhər DYP Şöbəsi tərəfindən ətraflı təhlillər aparılıb. Nəticədə aydın olub ki, bu cür hadisələrə səbəb sürücülərin ötmə və manevr etmə əməliyyatını düzgün yerinə yetirməmələri, yol ayrıcını keçmə zamanı qaydalara əməl etməmələri, nizamlanan yerlərdə piyadalara yol verməmələri, sürət rejimini aşmaları, sərxoş vəziyyətdə avtomobilləri idarə etmələridir. Piyadaların isə təyin olunmayan yerlərdən yolu keçməsi xoşagəlməz hadisələrə gətirib çıxara bilir.

İlin 6 ayı ərzində Gəncə şəhər ərazisində baş verən 36 yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 9 nəfər həlak olub, 33 nəfər xəsarət alıb. Qəzaların 26-sı piyadaların vurulması ilə nəticələnib. 8 piyada həlak olub, 19-u isə xəsarət alıb.

Fərruxə Umarova