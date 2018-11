UTECA nümayəndələri Azərbaycan müəllimlərinin XV qurultayında iştirak edib

Azərbaycan Texnologiya Universitetinin (UTECA) müəllimləri Azərbaycan müəllimlərinin XV qurultayında iştirak edib. Tədbir Bakı Konqres Mərkəzində keçirilib. Qurultaya dövlət və hökumət nümayəndələri, deputatlar, elm xadimləri, eləcə də ali təhsil müəssisələrindən 200-dən artıq, ümumi təhsil, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrindən isə 1400-ə yaxın nümayəndə qatılıb.

Qurultayda "Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası"nda müəyyənləşdirilmiş hədəflərə nail olunması istiqamətində əldə edilən uğurlar, eləcə də 2013-cü ilin dekabrında keçirilmiş Azərbaycan müəllimlərinin XIV qurultayından sonrakı müddətdə təhsil sistemində reallaşdırılmış tədbirlər və islahatlar müzakirə olunub, qarşıda duran yeni vəzifələr müəyyənləşdirilib.

UTECA müəllimləri "Ali təhsil: mövcud vəziyyət, perspektivlər", "Təhsildə innovasiyalar" mövzularında panel müzakirələrə qoşulublar.

Qeyd edək ki, Azərbaycan müəllimlərinin ilk qurultayı 1906-cı ildə keçirilib. Qurultay ənənəvi olaraq 5 ildən bir keçirilir. Müstəqillik dövründə Azərbaycan müəllimlərinin 4 qurultayı keçirilib.

Sevda Abbasova