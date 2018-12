Bu gündən Gəncənin baş meydanında bayram tədbirləri başlayır — PROQRAM

Bu gündən etibarən 31 Dekabr – Dünya azərbaycanlılarının həmrəlik günü və Yeni il münasibəti ilə Gəncənin baş meydanında bayram tədbirləri başlayır. Gəncə sakinləri və şəhərimizin qonaqları üçün hər gün saat 17:00-da şəhərin baş meydanında konsert proqramı təşkil olunacaq. 31 dekabradək, hər gün biri olmaqla, Gəncənin müxtəlif musiqi kollektivləri şou-proqramla çıxış edəcəklər. 31 Dekabr tarixində isə möhtəşəm atəşfəşanlıq baş tutacaq.

Bu gün sakinlər qarşısında F.Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasının kollektivi çıxış edəcək.

PROQRAM:

Sevinc İbrahimova – Respublikanın xalq artisti:

— T.Quliyev “Mehriban diyar Azərbaycan”

— E.İbrahimova “Mən sənin yanına qışda gəlirdim”

Kəmalə Tağızadə — Respublikanın əməkdar artisti:

— T.Hacıyev “Gəncəm”

— O.Rəcəbov “Anam Azərbaycan”

Mehparə Cəfərova – Respublikanın əməkdar mədəniyyət işçisi:

— F.Əmirov “Azərbaycan elləri”

— P.Bülbüloğlu “Sən eləsən mən belə”

Seymur Hüseynov – solist:

— E.sabitoğlu “İnsaf da yaxşı şeydi”

— E.İbrahimova “Mehribanım”

Mirqasım Əliyev – solist:

— Miri “Rəqs elə”

— Miri “Mənim ol”

Vasif Bayramov – solist:

— M.Maqomayev “Mavi əbədilik”

— V.Bayramov “Heydər ata”

Sevinc İbrahimova – Respublikanın xalq artisti:

— T.Quliyev “Sevgi valsı”

— T.Quliyev “Popuri”

Kəmalə Tağızadə — Respublikanın əməkdar artisti:

— Ə.Tağıyev “Eşqimi sönməyə qoymaram”

— Kamal “Nigaranam”

Mehparə Cəfərova – Respublikanın əməkdar mədəniyyət işçisi:

— Türk mahnısı “Kimlər gəldi, kimlər keçdi”

— S.Rüstəmov “Güllər açılsın”

— Türk mahnısı “Səndən öyrəndim”

Vasif Bayramov – solist:

— Türk mahnısı “Mənim ol”

Azər Verdiyev – solist:

— Aşıq Ələsgər “Tellərin”

İlham Vəlioğlu – solist:

— Ə.Tağıyev “Sənsən”

Kəmalə Tağızadə — Respublikanın əməkdar artisti:

— Kamal “Xalq Heydər söyləyəcək”

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti sakinlər və şəhərimizin qonaqlarını təşkil olunan bayram tədbirlərinə dəvət edir.

Fərruxə Umarova