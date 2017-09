Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin mütəxəssisi, aqrar iqtisadiyyat kafedrasının assistenti Rahil Muradov və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin mütəxəssisi Elşad Qarayev Çin Xalq Respublikasında keçirilən “2017 Kənd Təsərrüfat İnvestisiya Layihəsinin İdarə edilməsi” mövzusunda keçirilən seminarda iştirak ediblər.21 gün ərzində seminarda Çinin mədəniyyəti, elmi tədqiqatın əsasları, çin elementləri, çin kallioqrafiyası, müasir təlimin əsası, innovasiya və müasirlik, beynəlxalq təhsil, tədrisin təşkilində ən çox istifadə olunan müasir təlim metodları, uğurlu tədrisin təşkili və qiymətləndirilməsi, xalqlararası ünsiyyət kimi mövzular ətrafında interaktiv diskussiyalar təşkil olunub.

“2017 Seminar on Agricultural İnvestment Project Management for the Belt and Road Countries” adlı beynəlxalq seminarda 27 nəfərdən ibarət 7 ölkənin nümayəndələri müxtəlif mövzularla bağlı mühazirələrlə çıxış ediblər. Onlar, həmçinin seminar çərçivəsində ÇXR-in Pekin, Ningxia şəhərlərinə səyahət edərək günbəgün inkişaf etməkdə olan aqrar sahədə geniş miqyasda aparılan elmi tədqiqatların canlı şahidi olublar.

Qeyd edək ki, seminar Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin xətti, Çin Xalq Respublikasının Azərbaycan Respublikası səfirliyi nəzdindəki İqtisadi Ticarət Müşavirliyi və Çin Xalq Respublikasının Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilib.