Niyazi Bayramov: “Gəncə Dövlət Universiteti ölkəmizin aparıcı universitetlərindən biri hesab oluna bilər”

Cəmiyy ə tin h ə rt ə r ə fli inkişafında h ə lledici faktora çevril ə n t ə hsil XXI ə srin mühüm reallıqlarını özünd ə t ə c ə ssüm etdirir. Ə sasını ümummilli lider Heyd ə r Ə liyev in qoyduğu t ə hsil islahatları bu gün Az ə rbaycan Respublikasının Prezidenti c ə nab İlham Ə liyev t ə r ə find ə n uğurla davam etdirilir. Ölk ə başçısının 24 oktyabr 2013-cü il tarixli S ə r ə ncamı il ə t ə sdiq edilmiş "Az ə rbaycan Respublikasında t ə hsilin inkişafı üzr ə D övl ə t Strategiyası”nın q ə bulundan öt ə n müdd ə t ə rzind ə ölk ə mizd ə t ə hsil sah ə sind ə müsb ə t dinamika müşahid ə olunub, bir sıra ə saslı nailiyy ə tl ə r ə ld ə edilib. Bu nailiyy ə tl ə rin ə hat ə liliyinin artması v ə davamlı xarakter alması is ə t ə hsilin daha ə lçatan, keyfi yy ə tli, g ə l ə c ə kd ə iqtisadiyyatın güclü v ə v ə t ə ndaşların rifah s ə viyy ə sinin yüks ə k olmasına z əmin yaradır.